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Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu

07.12.2021 10:32
Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmelerine ve geliştirilmelerine olanak sağlamak amacıyla her yıl verilen "TÜBİTAK Bilim,...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmelerine ve geliştirilmelerine olanak sağlamak amacıyla her yıl verilen "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek, "Nükleer bilim ve teknolojisi alanında radyasyon güvenliği, radyasyon dedektörleri, nükleer teknolojilerde ileri malzemeler, atomik özellikler, foton ve parçacık radyasyonu ile etkileşme" konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 2021 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili duygularını aktaran Prof. Dr. Murat Kurudirek: "Böyle saygın bir ödüle layık görüldüğüm için oldukça mutluyum. Değişen ve dönüşen çağı yakalamak, günceli takip etmek ve bunları geliştirecek fikirler üretmek için yapmış olduğumuz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizlerin moral ve motivasyonlarına büyük ölçüde katkı sağlıyor. Ülkesi için önemli bir değer olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde görev yapıyor olmanın ayrıcalığını her alanda hissettiğimi ifade etmek istiyor, çalışmalarımı destekleyen başta ailem olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Bilime ve Topluma Katkı Sunulması İçin Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek'i yapmış olduğu çalışmalar, araştırmalar ve sonucunda aldığı teşvik ödülü için tebrik ederek: "Bilim insanlarına bu tür ödüllerin verilmesini oldukça motive edici buluyorum. TÜBİTAK tarafından geleneksel hale gelmiş bilim hizmet teşvik ödülleri bu anlamda oldukça önemli bir onur ve gurur kaynağı. Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalar ile bilime ve topluma katkı sunulması için uygun iklimin oluşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle almış olduğu ödülden dolayı Murat Kurudirek'i tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" ödül sahiplerine 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Prof. Dr. Murat Kurudirek

TÜBİTAK Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye'de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

SCI kapsamında yayınlanan 66 makalesi 1700'ün üzerinde atıf alan ve h-indeksi 23 olan Prof. Dr. Murat Kurudirek, halen Avrupa Komisyonu, Ufuk2020 programı, Marie-Curie aksiyonları kapsamında fonlanan nanoteknolojiye dayalı ileri nükleer dedektör malzemelerinin geliştirilmesine yönelik projede deneyimli araştırmacı olarak görev yapmaktadır. - ERZURUM

Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu

Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Nükleer, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Murat Kurudirek, 2021 Yılı TÜBİTAK teşvik ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
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