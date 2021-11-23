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Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi

23.11.2021 19:37
Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı'nın konuşmacı olduğu 'Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık' konulu söyleşi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı'nın konuşmacı olduğu 'Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık' konulu söyleşi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ADÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra 27. Dönem Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, 26. Dönem Milletvekili Mehmet Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkan Vekili Cihat Akkuş, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ülkemizin, devletimizin ve geleceğimizin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayıp "Biz, sizinle birlikte medeniyetimizi inşa ederken, omuz omuza bu çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz, gençlerimizin dinamizmi ve bizlerin yol göstericiliğiyle kalkınacak ve dünyanın cazibe merkezlerinden biri olacak. Bunu gerçekleştirirken attığınız her adımda yanınızda olacağız. Bunun için çok çalışacağız, dünya ile entegre olacağız ve çok okuyacağız" dedi.

Eğitimin, sadece belli bir müfredatın öğrenciye aktarılması süreci olmadığını, üniversitenin, bir insan atlası çalışması olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bizim gayemiz ülkesini seven vatanına, milletine, sahip çıkan, gelecek vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek. Hepinizin sorumluluk sahibi, bilimin ışığında yol alan, sosyal bireyler olacağınıza inancım tam. Bu yönüyle eğitim hayatınız yaşamınız boyu devam edecek. Okumak, bilgiye hakim olmak aynı zamanda bize derinlik kazandırır, bizi bilgeliğe ve sadeliğe taşır. İyi bir okuryazar başka insanların hikayesiyle kendini yoklama şansına sahip olan, empatiyi hayatını merkezine alandır" dedi.

Okumanın bir amaca ve statü kazanmaya yönelik olduğunda anlamını yitirdiğini, okumanın hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Bostancı, "Hayatı anlamak, kendimizi anlamak, olayları çözümlemek ve doğru yorumlamak için okuduğumuzda; daha gerçek bir hedefe yönelik olarak okumuş oluruz. Böyle bir okuma şüphesiz hiçbir zaman bırakmamanız gereken bir okuma biçimidir. Çünkü insan ömrü boyunca öğrenir ve ölünceye kadar da öğrenmeye açık olmalıdır." dedi.

Öğrencilere okunulan kitapların kişiyi dönüştüren, yeni nitelikler katarak gelişime katkı sağlayan kitaplar olması tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Naci Bostancı, "Okuyucu, iyi bir kitapta her bir kahraman ile empati kurar, kendisine ilişkin bir hikaye bulur. Bütün okumaları dünyayı anlamak için yaparız. Dünyayı anlarken varmak istediğimiz nihai hedef, dünya üzerinden kendimizi anlamaktır. Ne kadar öğrenebilirsek, kendimizi o kadar iyi tanırız." dedi. Yüksek bir farkındalık ile hayatı sürdürmenin ancak okuryazarlık ile mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Naci Bostancı, "İnsanoğlunun bu dünyadaki macerayı çözmesi, kendi macerasını çözmesi anlamına gelir. Bu konuda elimizden tutacak en önemli araç, kitaplardır. Unutmayalım ki, özgürleşmek en temel taleplerimizden birisi. Sadece bilerek ve öğrenerek özgürleşebiliriz. Bilmeyen insan özgür olamaz. Yüksek bir farkındalık ile bu hayatı sürdürebilmek ancak okuryazarlık ile mümkündür" dedi.

Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Naci Bostancı, bu bölümün ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından takdimi gerçekleştirilen plaketi kabul etti. Program, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi, Naci Bostancı, Milletvekili, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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