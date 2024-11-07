Prof. Dr. Sadık Kakaç Düzce'de Konferans Verdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Sadık Kakaç Düzce'de Konferans Verdi

Prof. Dr. Sadık Kakaç Düzce\'de Konferans Verdi

Düzce Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sadık Kakaç, termodinamik biliminin evrimi üzerine konuştu.

07.11.2024 00:04
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Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Termodinamik Bilimini Geliştirenler' adlı programda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Konferans öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret eden Prof. Dr. Sadık Kakaç, daha sonra Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki programa katıldı.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Nedim Sözbir, alanında dünyanın tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Sadık Kakaç'ı Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Isı transferi ve enerji konusunda önemli çalışmalar yürüten ve birçok doktora öğrencisi yetiştiren Prof. Dr. Sadık Kakaç'a bilime ve üniversitelere katkılardan dolayı teşekkür eden Nedim Sözbir, TÜBİTAK ve Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nda da uzun yıllar görev yaparak ülkemize hizmette bulunan Kakaç'a şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Sadık Kakaç, Düzce Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek akademik ve sosyal hayatla ilgili önemli ve yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Kakaç, 'Termodinamik Bilimin Evrimsel Gelişimi' başlıklı sunumunda, 18. yüzyılın sonuna kadar termodinamiğin enerji, ısı ve iş bilimi olarak anıldığını söyleyerek "18. yüzyıl boyunca ya da 18. yüzyılın sonuna kadar ısı, 'kalorik' adı verilen ağırlıksız bir akışkan olarak görüldü. Isı, yüksek sıcaklıktan alçak sıcaklığa doğru akar, enerjisini korurken yararlı iş üretir. 18. yüzyılın mühendisleri, bir makine tasarlanabileceğini ve bu makinede ısı akışından yararlı iş üretilebileceğini biliyorlardı" şeklinde konuştu.

Bir yüzyıl içerisinde termodinamik biliminin bir enerji bilimi, mutlak sıcaklık ve entropi olarak nasıl evrimleştiğini örnekler üzerinden anlatan Prof. Dr. Kakaç, Termodinamik biliminin gelişmesine katkı sunan; Sadi Carnot, James Prescott Joule, William Thomson, William John Macquorn Rankine, Rudolf Julius Emanuel Clausius, Josiah Willard Gibbs, Walther Hermann Nernst, Joseph H. Kenaan, Adrian Bejan'ın çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Termodinamik bilimiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Sadık Kakaç, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Sadık Kakaç Düzce'de Konferans Verdi - Son Dakika

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