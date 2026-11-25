Prof. Dr. Sibel Akın, Kayseri Devlet Hastanesi personelini beslenme konusunda eğittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın, Kayseri Devlet Hastanesi personeline gastrostomi ve beslenme yöntemleri eğitimi verdi. Eğitimde enteral ve parenteral beslenmede zamanlama ile hasta odaklı yaklaşımlar anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın, Kayseri Devlet Hastanesi personeline "Gastrostomi, Enteral ve Parenteral Beslenme Kararında Zamanlama: Hangi Hastada, Ne Zaman?" başlıklı bir eğitim verdi.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve personelin mesleki bilgi ile becerilerini geliştirmek üzere hizmet içi eğitimler sürüyor. Bu eğitimler çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın tarafından Kayseri Devlet Hastanesi personeline "Gastrostomi, Enteral ve Parenteral Beslenme Kararında Zamanlama: Hangi Hastada, Ne Zaman?" konulu eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde hastaların klinik durumlarına uygun beslenme yöntemlerinin nasıl belirleneceği, beslenme desteğine başlamada doğru zamanlamanın önemi ve hasta odaklı beslenme yaklaşımları üzerinde duruldu.
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