Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu'na Veda Töreni - Son Dakika
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Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu'na Veda Töreni

Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu\'na Veda Töreni

ADÜ'de Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu için düzenlenen tören, derin duygu dolu anlarla tamamlandı.

25.04.2025 17:30
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden, akademik camiaya uzun yıllar değerli katkılarda bulunan Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu için Atatürk Kongre Merkezi'nde resmi bir tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından konuşma gerçekleştiren ADÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Özarslan, değerli bir akademisyen ve iyi bir çalışma arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyerek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Törende, Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve arkadaşları da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yapılan konuşmalarda, Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun yalnızca başarılı bir akademisyen değil, aynı zamanda örnek bir insan, vefalı bir dost ve sevgi dolu bir aile bireyi olduğunun altı çizildi. Meslektaşları, onun akademik alandaki çalışkanlığı, öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve çalışma disiplininden övgüyle bahsederken; ailesi ise onun nezaketini, duyarlılığını ve her şartta sergilediği mütevazı duruşundan bahsetti. Konuşmalar sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun hem akademik hem de kişisel hayatında bıraktığı derin izlerin, onu tanıyan herkesin belleğinde kalıcı bir yer edindiği ifade edildi. Tören, Bozdağlıoğlu için dua edilmesi ile sona erdi.

Törenin ardından Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu'nun cenazesi, Cuma namazını müteakip Adnan Menderes Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından evine götürülen Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun naaşı, Kardeşköy Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu'na Veda Töreni - Son Dakika

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