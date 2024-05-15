Psikiyatrı hastalarından el sanatı sergisi - Son Dakika
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Psikiyatrı hastalarından el sanatı sergisi

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Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarının el sanatları sergisi ziyarete açıldı. Serginin açılışına birçok önemli isim katıldı.

15.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:20
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Psikiyatrı hastalarından el sanatı sergisi

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarının el sanatları sergisi ziyarete açıldı.

Erzurum'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı 908 hasta tarafından ortaya çıkarılan ve Erzurum Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hastane yönetimi, hastane çalışanları, hasta yakınları ve davetliler katıldı.

"Erzurum için önemli bir rakam"

Vali Mustafa Çiftçi, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini ifade ederek, " TRSM'de 908 hastamız tedavi görüyor. Bu ilimiz için ciddi rakam. Bütün hastalara şifa diliyorum. Gerçekten her meslek hakkıyla yapıldığında kutsaldır. Ama iki meslek bu anlamda çok daha önemli. Bunlardan biri şifaya vesile olan doktorlar, diğeri bize bilmediklerimizi öğreten öğretmenlerdir." dedi.

"Bu kardeşlerimize sahip çıkacağız"

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin verdiği hizmetin değerli olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Toplumumuzda çeşitli engelli vatandaşlarımız var bunlardan bir bölümü de akıl ve ruh sağlığı sıkıntısı çeken kardeşlerimiz. Bu insanlar toplumumuzda tüm engelli bireyleri baz aldığımızda yüzde 8 ile 12 arasındaki dilimde yer alıyorlar. Bu kardeşlerimizi göz ardı etmek, yok saymak doğru değil. Gelişmiş toplumlar bu bireyleri topluma kazandırmak için farklı çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

"Yoğun bir çaba ve özgüvenle çalışılıyor"

1700 yatak kapasiteli, yaklaşık 5 bin 500 çalışanıyla kentin yanı sıra bölgeye hizmet sunulan şehir hastanesinde günlük ortalama 12 bin poliklinik hizmeti verildiklerini vurgulayan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, "Merkezimizde 1 psikiyatrist, 3 hemşiremiz, 1 psikoloğumuz ve 1 sosyal çalışmacı arkadaşımız hizmet vermektedir ve kayıtlı 908 hastamız bulunmaktadır. Bu misafirlerimiz kaybettikleri yetileri merkezimizde aldıkları tedavi ile geri kazanmaktadırlar. Yoğun bir çaba ve özgüvenle çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalarda yaptıkları konuşmalarda elde ettikleri kazanımları dile getirdiler ve verilen hizmetlerin kalitesinden bahsettiler. Konuşmaların ardından sergiyi gezen davetliler, TRSM'de tedavi gören hastaların eserlerini gezdiler. Açılışı yapılan sergi 17 Mayıs Cuma 2024 gününe kadar ziyarete açık olacak.

Psikiyatrı hastalarından el sanatı sergisi
Kaynak: İHA

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