Psikiyatri Uzmanı: İntiharlar 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlanıyor

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Psikiyatri Yenilmez: "İntiharlar 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlanıyor"

Edirne'de intihar haberlerinin basında doğru şekilde yer verilmesi eğitimi

EDİRNE - Edirne'de intihar haberlerinin basında doğru şekilde yer verilmesinin sağlanması amacıyla medya çalışanlarına yönelik psikiyatri uzmanı tarafından bilgilendirme eğitimi verildi.

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda Edirne'de görev yapan basın mensuplara "İntihar haberlerinin basında doğru bir şekilde verilmesi" konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı verildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, intihar haberlerinin Edirne'de medyaya yansımaması konusunda basın mensuplarının hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.

Edirne 1. Sultan Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlandığını ve erkeklerde bu durumun daha çok yaşandığını belirtti.

Edirne 1. Sultan Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, "İntihar haberlerinin basında doğru bir şekilde verilmesi" konulu bilgilendirme toplantısında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intihar girişimlerinde 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlanıyor. Dünya da yılda yaklaşık 800 bin kişinin intihar ederek hayatını kaybediyor. 15-29 yaş arası genç ölümlerde en sık ikinci neden intiharlar. Bizim için neden önemli, çünkü intiharların yüzde 90'ı ruhsal hastalıklar nedeniyle oluyor" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, " Depresyon, duygu durum bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık bir uzmana başvurulduğu takdirde tedavi edilebilir. İntihar haberlerinin medyaya doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu tür haberlerin özenle hazırlanması gerekiyor. Özellikle medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerekiyor. Bu tür haberlerin kümülatif etkisinin intihar olaylarını artırabiliyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Amacımız intiharlar konusunda bir farkındalık oluşturmak ve intiharları önlemek. Düzenli aralıklarla toplanıp belirli kararlar alıyoruz. Edirne'de basın çalışanları intihar haberlerini yaparken gerekli özeni gösteriyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi önemli. Edirne'de basın ile ilgili bir sıkıntımız yok. Burada haber yapan çoğu arkadaşımız bu konuda oldukça duyarlı ve vicdani davranıyorlar. Öncelikle bu konuda sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.