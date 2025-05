Pursaklar Belediyesi, 4. Geleneksel Ata Tohumu Fide Dağıtımını Gerçekleştirdi

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları yerli tohuma teşvik etmek amacıyla 4. Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtımı etkinliği düzenledi.

Yerli ve milli ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla Pursaklar Belediyesi, ilçe halkını ata tohumlarına teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi'de 4. Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi. Her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşları yerli tohumlara teşvik etmek adına sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar halkını yerli tohuma teşvik etmek adına 4. Geleneksel Sebze Fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz sebze fidelerini hemşehrilerimize de dağıtarak yaygınlaşmasını sağlıyor, yerli üretime katkıda bulunuyoruz. Fide dağıtımına hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizleri her sene olduğu gibi bu sene de çok mutlu etti. Bizler vatandaşlarımızı teşvik etmek adına besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumlarımızı çoğaltarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aldıkları tohumları toprağa serpecek olan vatandaşlarımızın her birine bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yerli tohumun yaygınlaşması için gerçekleştirilen 4. Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtımı etkinliğinde vatandaşlar domates, biber ve salatalık sebze fidelerini alırken, Pursaklar Belediyesi'nin hizmetinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yerli üretime katkı sunduğu için Başkan Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA