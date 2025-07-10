Pursaklar Belediyesi'nden Ev Hanımlarına Kültür Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pursaklar Belediyesi'nden Ev Hanımlarına Kültür Gezisi

Pursaklar Belediyesi\'nden Ev Hanımlarına Kültür Gezisi
10.07.2025 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesi, ev hanımlarına yönelik düzenlediği kültür gezileri için kayıtların başladığını duyurdu. İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu'yu kapsayan geziler, tarih ve kültürle dolu bir deneyim sunacak.

Pursaklar Belediyesi'nin ev hanımlarına yönelik düzenlediği kültür gezileri için kayıtlar başladı.

Geçen yıllarda çeşitli illere kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu yıl da geleneği devam ettirerek, ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlere yönelik düzenlenecek olan geziler için kayıtları almaya başladı. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek olan gezi programında İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu ziyaretleri ile ev hanımları, kültürel ve tarihi mirasları yakından görme fırsatına sahip olacak.

"Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de binlerce ev hanımı tarihe yakından tanıklık edecek"

Ev hanımlarına yönelik düzenledikleri kültür gezilerinin hız kesmeden bu yıl da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de binlerce ev hanımı tarihe yakından tanıklık edecek. Düzenleyeceğimiz İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu gezileriyle ev hanımlarımız, şehirlerin tarihi ve manevi iklimleri açısından önemi büyük olan yerleri görme imkanına sahip olacaklar. Bu gezilerle amacımız ilçemizin kadınlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız. Şimdiden turumuza katılacak olan ev hanımlarımıza keyifli geziler diliyorum" dedi.

Nasıl kayıt olunur?

Kültürel gezilere katılmak isteyen 18-60 yaş arasındaki ev hanımları, başvurularını 10-30 Temmuz tarihleri arasında Pursaklar Yaşam Merkezinden yapabilecek. Belediye yetkililerinden alınan bilgilere göre, daha önce gezilere hiç katılım sağlamayan ev hanımlarına öncelik sağlanacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Kültür Sanat, Safranbolu, Kastamonu, Pursaklar, Nevşehir, İstanbul, Belediye, Kültür, Yerel, Yaşam, Konya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi'nden Ev Hanımlarına Kültür Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 12:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi'nden Ev Hanımlarına Kültür Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.