Pursaklar Belediyesi'nden Yol Yenileme Atağı - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi'nden Yol Yenileme Atağı

Pursaklar Belediyesi\'nden Yol Yenileme Atağı

Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla sokaklarda geniş çaplı yol yenileme çalışmalarına başladı. Başkan Ertuğrul Çetin, asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü ve ilçenin yollarının daha güvenli hale geleceğini duyurdu.

29.04.2025 14:28  Güncelleme: 14:29
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Pursaklar Belediyesi, ulaşımda kaliteyi artırmak için sokaklarda yol yenileme çalışmalarını başlattı.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, ulaşımda kaliteyi artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek adına sokaklarda yol yenileme çalışmalarına başladı. Ulaşımda kaliteyi artırmak için alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan her sokağa müdahale eden Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe sokaklarını, daha konforlu, daha modern ve daha güvenli hale getirmek adına mesaisine başladı.

"Ekiplerimizle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza başladık"

Yolların kalitesini artırmak adına yoğun mesai harcadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ekiplerimizle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza başladık. Mahallemizin yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dahilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz, hayırlı olsun" dedi.

Mahallelerde devam eden yol yenileme çalışmalarını titizlikle takip eden Başkan Çetin, ilçe sokaklarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek, denetimlerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi'nden Yol Yenileme Atağı - Son Dakika

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