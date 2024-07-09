Pursaklar Belediyesi Yeni İmar Yolları Açıyor

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İlçeye artan yoğun ilgi nedeni ile yeni yerleşim yerlerinin çoğalması sebebiyle Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için yeni imar yolu açım çalışmalarına devam ediyor.

Günden güne bütün ilgiyi üzerine çeken Pursaklar'da, ulaşım ağını zenginleştirmek ve alternatif yol güzergahlarını çeşitlendirmek amacıyla Pursaklar Belediyesi, yeni imar yollarının açımına devam ediyor.

"Yeni açılan yollarımızla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve işyerlerine güven içerisinde ulaşım sağlama imkanı bulacak"

Vatandaşların istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin çoğalması nedeniyle ilçe dışından gelen vatandaşlarımızın evlerine herhangi bir aksaklık olmadan ulaşabilmeleri için ilçemize yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni açılan yollarımızla birlikte hemşehrilerimiz, ev ve işyerlerine güven içerisinde ulaşım sağlama imkanı bulacak" dedi.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Saray Fatih Mahallesi Şadi Sokakta yeni yapılaşmalarla birlikte ihtiyaç duyulan yerlere, imar yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarının devam edileceğini bildirildi. - ANKARA