Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, projeleri yerinde inceliyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımlar, planlanan projeleri yerinde incelemek ve süreci yakından takip etmek amacıyla sahaya indi.

Pursaklar Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek yeni yatırımlar için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeleri yerinde incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Çetin, Pursakların geleceğini planlarken her detayı inceleyeceklerini belirtti.

Yeni yatırımları hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklarımızın geleceğini planlarken her detayı yerinde görmek bizim için çok önemli. İlçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımızı sahada, yerinde ve planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yapacağımız her yatırımda vatandaşlarımızın beklentilerini ve taleplerini esas alıyoruz. İlçemize kazandıracağımız yeni yatırımlar için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA