Pursaklar Belediyesinin açtığı Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi - Son Dakika
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Yerel

Pursaklar Belediyesinin açtığı Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi. Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, 'Soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor' dedi.

20.05.2024 19:46
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Pursaklar Belediyesinin açtığı Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: "Soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor"

ANKARA - Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi. Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor" dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Endemik Vadi'de yaklaşık 320 ata tohumu çeşidi ve tıbbi aromatik bitkiler bulunuyor.

"Endemik Vadimiz 2021 yılından bu yana hemşehrilerimizin akınına uğruyor"

Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması amacıyla Endemik Vadi'yi 2021 yılında Pursaklar'a kazandırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakan Endemik Vadimiz 2021 yılından bu yana hemşehrilerimizin akınına uğruyor" dedi.

Çetin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın Pursaklar'ın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ederek, "Soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor" diye konuştu.

Endemik Vadi, ilçede estetik açıdan güzel bir görünüme sahip olmasının yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı'nı gelecek nesillere aktarmayı amaçlanmaktadır.

Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile birlikte Ankara'nın endemik bitkileri, endemik hayvanları ve tıbbi aromatik bitkilerin korunması yaşatılması üretilmesi ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılan Endemik Vadi'de rengarenk çiçeklerin arasında spor yapmak isteyen vatandaşlar için bin 300 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu, çocukların oyun oynayabilerek vakit geçirebilecekleri Orman Köyü bulunmaktadır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesinin açtığı Endemik Vadisine vatandaşlardan büyük ilgi - Son Dakika

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