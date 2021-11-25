Pursaklar'da coşkulu Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde Demiurk Sanat Topluluğu tarafından muhteşem bir dans gösterisi düzenledi.

Kutlama programına İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil başta olmak üzere öğretmenler katıldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Başkan Ertuğrul Çetin, "İlçemizdeki öğretmenlerimiz onuruna gerçekleştirmiş olduğumuz özel programda Demiurk Sanat Topluluğu'nun Asya'dan Anadolu'ya dans gösterisi muhteşemdi. Belediye olarak eğitime ve eğitimcilere olan desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi üstlenen, geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Birbirinden etkileyici dans gösterileri ile izleyenleri kendine hayran bırakan Demiurk Sanat Topluluğu, öğretmenlerden de tam not aldı. Kutlama programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, belediye bünyesinde hizmet veren öğretmenleri, yemekte ağırlayarak çiçek hediye etti. - ANKARA