Radyo Ritm 33. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Radyo Ritm 33. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Radyo Ritm 33. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Erzurum'un ilk özel radyosu Radyo Ritm, 33. yayın yılını kutladı. 1992'den bu yana dinleyicilerine kaliteli yayınlar sunan Radyo Ritm, çeşitli ödüller kazanarak bölgede önemli bir yere sahip oldu.

12.02.2025 18:53  Güncelleme: 18:54
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Erzurum'un ilk özel radyosu olan Radyo Ritm, 33. yayın yılını coşkuyla kutladı.

12 Şubat 1992'de yayın hayatına başlayan Radyo Ritm, 33 yıldır kesintisiz yayınlarıyla Erzurum'un sesi olmaya devam ediyor.

Kutlama programına Palandöken Belediye Başkanı Avukat Muhammet Sunar ve Gazeteci Orhan Bozkurt da katıldı. Başkan Sunar, Radyo Ritm'in tarafsız ve kaliteli yayın çizgisinden ödün vermeden, 33 yıldır Erzurum'un ritmini yakaladığını ve şehrin sesi olmayı başardığını vurguladı.

Radyo Ritm'in kurulduğu günden bu yana yalnızca müzik yayını yapan bir radyo olmanın ötesine geçerek bağımsız haber programları, siyasi söyleşiler, kültür içerikleri, radyo tiyatroları ve sağlık programları gibi birçok özgün içerikle dinleyicilerine ulaştığı ifade edildi. Bölgesel çapta 33 farklı ödül kazanan Radyo Ritm'in en önemli başarılarından biri de Türkçeyi en iyi kullanan yerel radyo olarak Türkiye 1.'si seçilmesi oldu.

Kutlama programında Başkan Sunar, Radyo Ritm'in çalışanlarıyla birlikte 33. yıl pastasını kesti ve radyo ailesine daha nice başarı dolu yıllar diledi. Radyo Ritm yetkilileri ise en büyük ödüllerinin dinleyicilerinin sevgisi ve desteği olduğunu belirterek, bu büyük aileye gönülden bağlı tüm dinleyicilere teşekkür etti.

Radyo Ritm, 33 yıl önce başladığı yayın yolculuğunu aynı heyecan ve aşkla sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Radyo Ritm 33. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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