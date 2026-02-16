Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan ayının manevi iklimini sosyal ve kültürel etkinliklerle taçlandıracaklarını söyledi.

Terme Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini sosyal ve kültürel etkinliklerle taçlandırmaya hazırlanıyor. "Ramazan Neşesi Terme'de Yaşanacak" sloganıyla hazırlanan programlar kapsamında Terme Park Sosyal Yaşam Alanı, mübarek ay boyunca ilçenin buluşma noktası olacak. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştirileceği etkinliklerle eski Ramazanların o eşsiz nostaljisi günümüzün modern sahne organizasyonlarıyla harmanlanacak. Program kapsamında milli kültürün yapı taşlarından Karagöz-Hacivat, meddah gösterileri ve geleneksel Ramazan skeçleri izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak. Çocuklar için özel hazırlanan animasyon performansları, ödüllü yarışmalar ve eğlenceli oyunlarla miniklerin yüzü gülecek. Aileler, çocuklarıyla birlikte dolu dolu vakit geçirirken, Ramazan'ın paylaştıkça çoğalan keyfine ortak olacak.

Ramazan ayının gönülleri birleştiren gücüne vurgu yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ramazan, paylaşmanın ve kardeşliğin ayıdır. Belediye olarak bu mübarek ayın maneviyatını ilçemizde en güzel şekilde yaşatmak amacıyla kapsamlı bir program hazırladık. Çocuklarımızın kahkahalarla güldüğü, ailelerimizin güvenle huzur bulduğu ve kadim geleneklerimizin hayat bulduğu bir Ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu büyük gönül sofrasında buluşmaya, Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN