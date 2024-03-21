Ramazan Ayında Çereze Yoğun İlgi

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Ramazan ayında çereze yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan ayında vatandaşlar iftar sonrası tüketmek için çereze yoğun talep gösteriyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi, Gaziantep'te iftar sonrası çay ve çerez keyfini de beraberinde getirdi. Gün boyu süren oruç ibadetinin ardından, vatandaşlar iftar sofralarını tatlandıran yemeklerin ardından, çayın yanında çerez tüketimini arttırdı. Elmacı Pazarı esnafı Zübeyit Şenci, Ramazan ayının gelmesiyle çereze olan talebin yükseldiğini söyledi.

"Ramazan ayında çerezlere olan talep daha yüksek oluyor"

Ramazan Ayının gelmesiyle yoğun çerez satışı yaptıklarını belirten Şenci, "Ramazan ayında çerezlere olan talep daha yüksek oluyor. İşimiz daha hareketli oluyor. Devamlı sirkülasyon oluyor. Genelde karışık atom çerezlere tercih yoğun oluyor. O yüzden sıklıkla atom çerez satıyoruz. Gaziantep'te Ramazan ayında Antep fıstığının yanı sıra karışık çereze talep daha fazla oluyor. Karışık çerezimizin içinde; fındık, badem, Antep fıstığı, leblebi, yer fıstığı ve çekirdek var. Fiyatlar ise şu şekilde; fındık 400 TL, badem 400 TL, Antep fıstığı 550 TL, yer fıstığı ve çekirdek 250 TL değişmektedir. Karışık atom çerezin 1 kilogramı 400 TL olarak satılıyor. Geçen yıla oranla 100 TL bir artış oldu fiyatlarda. İftarda vatandaşlar çereze talep gösterdikleri için yarım kilogram bile olsa alım oluyor" dedi.

"Çayın yanında güzel gidiyor"

İftar sonrası sıklıkla çerez tükettiğini söyleyen vatandaş Bilal Özoğlu, "Çerez iftardan sonra bizim için televizyon izlerken tükettiğimiz bir eğlencedir. Çayın yanında güzel gidiyor. Sıklıkla tüketmeye çalışıyoruz" diye konuştu.