Ramazan Ayında Çereze Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan Ayında Çereze Yoğun İlgi

Gaziantep'te Ramazan ayında vatandaşlar iftar sonrası çayın yanında çerez tüketimini arttırıyor. Elmacı Pazarı esnafı, Ramazan ayında çerezlere olan talebin yükseldiğini belirtiyor. Karışık atom çerezlerin fiyatları ise geçen yıla göre 100 TL artmış durumda.

21.03.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında çereze yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan ayında vatandaşlar iftar sonrası tüketmek için çereze yoğun talep gösteriyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi, Gaziantep'te iftar sonrası çay ve çerez keyfini de beraberinde getirdi. Gün boyu süren oruç ibadetinin ardından, vatandaşlar iftar sofralarını tatlandıran yemeklerin ardından, çayın yanında çerez tüketimini arttırdı. Elmacı Pazarı esnafı Zübeyit Şenci, Ramazan ayının gelmesiyle çereze olan talebin yükseldiğini söyledi.

"Ramazan ayında çerezlere olan talep daha yüksek oluyor"

Ramazan Ayının gelmesiyle yoğun çerez satışı yaptıklarını belirten Şenci, "Ramazan ayında çerezlere olan talep daha yüksek oluyor. İşimiz daha hareketli oluyor. Devamlı sirkülasyon oluyor. Genelde karışık atom çerezlere tercih yoğun oluyor. O yüzden sıklıkla atom çerez satıyoruz. Gaziantep'te Ramazan ayında Antep fıstığının yanı sıra karışık çereze talep daha fazla oluyor. Karışık çerezimizin içinde; fındık, badem, Antep fıstığı, leblebi, yer fıstığı ve çekirdek var. Fiyatlar ise şu şekilde; fındık 400 TL, badem 400 TL, Antep fıstığı 550 TL, yer fıstığı ve çekirdek 250 TL değişmektedir. Karışık atom çerezin 1 kilogramı 400 TL olarak satılıyor. Geçen yıla oranla 100 TL bir artış oldu fiyatlarda. İftarda vatandaşlar çereze talep gösterdikleri için yarım kilogram bile olsa alım oluyor" dedi.

"Çayın yanında güzel gidiyor"

İftar sonrası sıklıkla çerez tükettiğini söyleyen vatandaş Bilal Özoğlu, "Çerez iftardan sonra bizim için televizyon izlerken tükettiğimiz bir eğlencedir. Çayın yanında güzel gidiyor. Sıklıkla tüketmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Ayında Çereze Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
21:04 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
20:19 Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostundan açıklama var Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
19:49 İki çocuğunu öldürüp ’’cennete gönderdim’’ demişti, hakim karşısına çıktı İki çocuğunu öldürüp ''cennete gönderdim'' demişti, hakim karşısına çıktı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 21:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Çereze Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement