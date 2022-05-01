Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı - Son Dakika
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Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı

01.05.2022 14:27
Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofralarında Buluşalım" yardım kampanyasında 6 bin adet erzak paketi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofralarında Buluşalım" yardım kampanyasında 6 bin adet erzak paketi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Turgutlu Belediyesinin yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı "Mübarek Ramazan Ayında Gönül Sofralarında Buluşalım" kampanyasında gönül sofraları hayırseverlerin destekleriyle büyüdü. Üç yıldır her Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Turgutlu Belediyesi, hayata geçirdiği söz konusu kampanya ile toplamda 6 bin adet erzak paketini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ise bir ay boyunca 19 bin 500 kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanmış oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Mübarek Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmaktan, gönül sofralarımızı büyütmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu Ramazan ayında da hayırseverlerimizin katkılarıyla 6 bin adet erzak paketimiz ile 19 bin 500 hemşehrimize ulaştırdığımız sıcak yemekle gönül sofralarımızı büyüttük. Turgutlu Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı
Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan ayının bereketi Turgutlu'da yaşandı - Son Dakika


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