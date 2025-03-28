Ramazan Bayramı İçin Araç Bakımı Uyarıları

Ramazan Bayramı öncesi tatil planı yapanlar hazırlıklarına devam ediyor.

Yola çıkacak sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulunan araç servis uzmanı Mehmet Tan, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Tan, "Araç bakımı aracın uzun yola çıkmadan önce yapılan periyodik kontrolleri olarak biliniyor. Bu bakım aracın verimli çalışması için çok önemlidir. Aracın yağ bakımı, antifriz kontrolü, lastik kontrolleri ve fren balatası bakımları çok önemli. Uzun yola çıkmadan önce yine basit olarak görünen cam suyu kontrol edilmeli. Kazaların en büyük etkenlerinden birisi ise lastik bakımları. Kesinlikle lastik kontrollerimizi de sağlamamız gerekiyor" dedi.

Tan, "Ortalama bir aracımızın bakımı 6 bin lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bu ücretten kaçmak yerine hem yolda problem hem de can kaybıyla sonuçlanan kazaları minimum seviyeye indirmek için önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yola çıkacak sürücülerimizin sadece araç bakımı değil, aracın trafik sigortası ve araç muayenesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Sürücülerimiz bir servise giderek 'biz yola çıkacağız kontrollerimizi yaptırmak istiyoruz' şeklinde iletir ise konforlu bir yolculuk için güzel bir başlangıç olabilir. Bayram tatilimizin zehir olmaması için bizim sürücülerimizden ricamız lütfen araçlarımızı hızlı kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım" diye konuştu.

Yola çıkacak sürücüler ise araç bakımlarını yaptırdıklarını ifade etti. - BAYBURT