Ramazan Bayramı Öncesi Tatlıcı ve Pastanelere Denetim

Tatlıcı ve pastanelere bayram denetimi

BURSA - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Yapılan denetimlerde, işletmelerin ruhsatlarından hijyen şartlarına kadar her ayrıntı incelendi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren konularda, denetimlerini taviz vermeden sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak adına Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, ilçedeki tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini titizlikle inceledi. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetime başlayan ekipler, çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. Ürünlerin tazeliği ve gramajı, ürün ve malzemelerin saklama şartlarına, etiket ile ruhsat kontrolleri gibi konularda da incelemede bulunan ekipler, imalathanelerin mutfağını da sağlık şartlarına açısından kontrol etti. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere de gerekli uyarılar yapılıp eksikliklerini gidermeleri istendi.