Ramazan'da Kan Bağışı Saatleri Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan'da Kan Bağışı Saatleri Uzatıldı

Ramazan\'da Kan Bağışı Saatleri Uzatıldı

Türk Kızılay, Ramazan boyunca kan bağış saatlerini iftardan gece 02.00'ye kadar uzattı.

11.03.2025 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve kan veremeyen vatandaşlar için kan bağışı saatlerini iftardan sonraya uzattı.

Türk Kızılay tarafından Ramazan ayında kan bağışı saatleri iftardan sonra ve gece 02.00'a uzatıldı. Ramazan ayı boyunca yapılan uygulama ile oruç tutan ve kan veremeyen vatandaşlar, iftardan sonra tüm Türkiye'deki kan bağışı noktalarına giderek kan verebiliyor. İstanbul Fatih'teki Çapa Kan Bağışı Merkezi'nde iftardan sonra kan vermeye gelen vatandaşların ise yoğun ilgisi olduğu görüldü.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Bölge Kan Merkezi doktorlarından Dr. Burak Kızanlık, "İçinde bulunduğumuz yer Türkiye'nin en eski iki kan bağışı merkezlerinden bir tanesi olan Çapa Kan Bağışı Merkezi ve 1957 yılından beri İstanbulluların hizmetinde. Vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi olan hastalara kan bağışında bulunuyorlar. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı sebebiyle iftardan sonra kan bağışlarını kabul ediyoruz. Normal günlere göre saatlerimizi uzatmış bulunmaktayız. Oruçlu iken kan bağışında bulunamayan vatandaşlarımızı düşünerek iftar sonrası gece saat 02.00'a kadar kan bağışlarını kabul ediyoruz. Sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için en güncel kan bağışı saatlerini ve kan bağışı noktalarını internet sitesinden ya da cep telefonlarınıza indirebileceğiniz kan bağışı uygulamasından takip edebilirsiniz. Yoğunluk şu anda gayet iyi. İftar sonrası vatandaşlarımız teveccüh gösteriyorlar. Yoğun bir şekilde kan bağışına devam ediyorlar. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu devam eder" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Kızılay, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'da Kan Bağışı Saatleri Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 23:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da Kan Bağışı Saatleri Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.