Ramazan Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ramazan Hazırlıkları Başladı

Ramazan Hazırlıkları Başladı
15.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Müftülüğü, Ramazan'da cami-okul buluşmaları ve faaliyetleri için öğrencilere program sundu.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelinerek Ramazan ayı boyunca yürütülecek faaliyetler ve cami-okul buluşmaları planlandı.

Eskişehir'de Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine hazırlık çalışmaları kapsamında, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda eğitim gören öğrencilerle özel bir program gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatör Yardımcısı Muhammet Akar'ın koordinesinde düzenlenen buluşmada, on bir ayın sultanı boyunca camilerde eda edilecek teravih namazlarının planlaması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program dahilinde gençlerin süreçteki görev ve sorumlulukları istişare edilirken, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları ile cami-okul buluşmalarının çerçevesi de detaylandırıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve hazırlık heyecanının ön plana çıktığı anlamlı buluşma, Ramazan'ın daha şuurlu ve bereketli geçirilmesi temennileriyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tepebaşı, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 12:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.