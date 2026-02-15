Ramazan İçin Almacı Pazarı\'nda Hareketlilik Başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep'in tarihi Almacı Pazarı'nda esnaf, hazırlıklara başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarında alışveriş hareketliliği başladı. Ramazan ayı öncesi çarşı-pazara çıkan vatandaşlar alışveriş yaparak ihtiyaçlarını temin etti.

Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken, tarihi çarşı esnafı ise Ramazan ayında sıkça tercih edilen hurma başta olmak üzere üzüm pekmezi, tahin, helva, Antep peyniri ve zeytin gibi ürünleri tezgahlarında satışa sunmaya başladı.

Vatandaş ise sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayı için alışverişini tamamlamak için çarşı-pazarın yolunu tuttu. Tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentteki diğer çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Müşterilerinin sahur ve iftar ihtiyaçlarını karşılamak için en çok tercih edilen doğal ve yöresel ürünleri, hazırlayan esnaf, ürünlerini raflara dizdi. Eksiklerini tamamlayan ve ihtiyaçlarını da gidermeye çalışan vatandaşlar, en çok gıda ürünlerine rağbet gösterdi.

Ramazan ayı yaklaştıkça çarşı-pazarda yavaş yavaş hareketliliğin başladığını belirten Tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Müslüm Bozkır, "Almacı Pazarı'nda büyük bir yoğunluk var. Alışverişe çıkan vatandaşlar helva, tahin, pekmez ve hurma gibi ürünleri alıyor. Alışverişten memnunuz ve bu yıl Ramazan ayı kışa denk geldiği için daha çok bu tür ürünlere rağbet var. Ramazan hareketliliği de başladı. Ramazan ayı yoğunluğu başladı ve Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarda yavaş yavaş ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

Ramazan ayı yoğunluğunun başladığını belirten Kerim Kıssa ise, "Ramazan ayının bereketi yavaş yavaş çarşı-pazara yansımaya başladı. Ramazan ayı bereketiyle geliyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Esnaf olarak bizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hurmadan pekmeze, helvadan tahine ve diğer gıda ürünlerimizi tezgaha koyduk. Vatandaşların iftar ve sahur için ihtiyacı olan ürünlerin hepsini getirdik. Bu yıl zaten daha çok tahin, helva ve pekmez satılıyor. Ramazan hareketliliği başladı ve vatandaşlarımıza Ramazan alışverişini son günlere bırakmamalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı için alışverişe çıktığını belirten vatandaşlardan Tahir Yaman da, "Ramazan ayı nedeniyle alışveriş yapmaya geldim. Hurma başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarımızı alacağız. Çerez ve kahvaltılık ürünler alacağız. Bu yıl fiyatlarda uygun ve tüm ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız. Bu yıl Ramazan ayı kışa denk geldiği için daha çok üzüm pekmezi şire ürünleri alacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP