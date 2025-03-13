Ramazan Pidesi İçin 450 Derece Mesaisi - Son Dakika
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Ramazan Pidesi İçin 450 Derece Mesaisi

Ramazan Pidesi İçin 450 Derece Mesaisi

Pide ustaları, Ramazan'da 450 derecelik fırında 7 saat çalışarak pide üretimi yapıyor.

13.03.2025 12:34
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Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında olan ramazan pidesini pişirmek için 450 derecelik fırın başına geçen ustalar, günlük 7 saate kadar alın teri döküyor. Fırına gelen ve sıcaklık derecesini duyan müşteriler şaşırıyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ramazan pidesini pişirmek için ustalar 450 derecelik fırın önünde iftara kadar mesai yapıyor. Ramazan ayında oruçlu olarak günün 7 saatini yüksek sıcaklıkta geçiren pide ustaları ise bu duruma alıştıklarını belirtiyor.

"Günümüzün 6-7 saatlik bölümünü ateş önünde"

Yüksek dereceli sıcaklık önünde çalışmanın kendisini zorlamadığını anlatan pide ustası Ferat Karataş, "Biz günlük aşağı yukarı 7 saat 450 derecelik fırın ateşi önündeyiz. Tahinli pide, yumurtalı susamlı pideye başlıyoruz ve zamanımız da kalmıyor, daha sonra ise iftar için etliekmek işi başlıyor. Günümüzün 6-7 saatlik bölümünü ateş önünde bu şekilde devam ediyoruz. Kolay desek yalan olur ama biz gerçekten alıştık. Gerçekten bu mübarek ayda Allah sabrını veriyor. Herkes bu mübarek ayda özellikle serine kaçarken biz tam tersi sıcağa kaçıyoruz. Vücut alıştı. Zor oluyor gerçekten bakıldığı zaman ama bizim için artık kolay oluyor. Herkes 'Nasıl dayanıyorsun' diyor ama bizim için de alışık durum olunca böyle oluyor" dedi.

"Çırak da gelmiyor"

Fırın önüne gelecek nesillerin gelmediğini söyleyen usta Karataş, "Bizim sorunumuz çırak da gelmiyor. Yetişen ustalarımız olmuyor gerçekten alttan usta gelmiyor diyebiliriz. Eskiden geliyorlardı okul bittikten sonra 'çocuğumuzu al yetiştir' diyorlardı. Şimdi ise bu durum yok artık. Biz kendi elimizden geldikçe kendi elimizdeki gençlerimizi tutmaya çalışıyoruz, onları yetiştiriyoruz. Zaman zaman karşımıza alıp bu işi en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bunları yapmasak gerçekten sanatımız bitecek" ifadelerini kullandı.

"Ustamız oruç tutuyor mu' diyenler oluyor"

Fırın ustasına hamur açan Nadir Ortaabacı da, "450 derecelik fırınımızın önünde ustamızla beraber çalışıyoruz. İlla ki zor oluyor, tabii oruç tutuyoruz. Ekmek paramız bizim de bu. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan senede 1 ay geliyor, başka da olmuyor. O yüzden sıcak sıcak pidelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz 'ustamız oruç tutuyor mu' diyenler oluyor bana. Ben de 'tabii tutuyor' dediğim zaman gerçekten şaşıranlar oluyor" şeklinde konuştu.

"450 derece önüne geçen bilir"

Fırına pide almaya gelen Selman Parlak, "450 derece önüne geçen bilir. Gerçekten zorluğu bu olsa gerek. Oraya geçmeden belli olmaz. Kolay gibi görünebilir ama yazı, sıcağı ve özellikle Ramazan ayı var. Emeği ve alnının teriyle bu işi yapan insanlar, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde anlattı.

"İnanmıyordum ama bizzat görünce inandım"

Fırına gelen Fuat Şen ise "Fırıncı arkadaş benim bacanağım oluyor. İlk tanıştığımızda da fırın önünde 450 derecede çalıştığını söylerdi. Gerçeğe bakarsanız inanmıyordum ama bizzat görünce inandım ve şaşırdım. Ramazan ayında bu sıcaklıkta bu derece önünde olması gerçekten çok zor. Allah kolaylık versin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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