Ramazan Simidi için Tavan Fiyat 200 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Ramazan Simidi için Tavan Fiyat 200 TL Olarak Belirlendi

Ramazan Simidi için Tavan Fiyat 200 TL Olarak Belirlendi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan simidi satışlarında fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla tavan fiyatı 200 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Denetimler sürecek.

07.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:17
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Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için sık sık denetimler ve çalışmalar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf odaları ile yaptığı görüşmeler sonrasında Ramazan simitlerinin tavan fiyatının 200 TL olduğunu ifade etti.

Vatandaşları uygulanan fahiş fiyatlar karşısında ezdirmemek için daha önce birçok çalışma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında satılan Ramazan simidi için uygulanan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için esnaf odaları ile yaptığı görüşmeler sonrasında tavan fiyatını 200 TL'ye sabitledi.

Üst limit 200 TL

Ramazan simidinin tavan fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayında da denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan kahkesinin satışları için yaptığımız denetimlerde her iş yerinin farklı fiyatlarda Ramazan kahkesi sattığını gördük. Bunun bir standardı olması için esnaf odaları başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında esnaf odalarımız üst limiti 200 TL olarak belirledi. Şahinbey Belediyesi olarak bu çerçevede denetimlerimizi devam ettireceğiz. 200 TL'nin üzerinde Ramazan kahkesi satan yer olursa lütfen bunları Zabıta ekiplerimize bildirin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Simidi için Tavan Fiyat 200 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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