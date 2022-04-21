Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu

21.04.2022 11:29
Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Selahattin Kocaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Şair ve Yazar Mevlana İdris oldu. "Çocuk ve Kitap Etkileşimi" konulu söyleşide çocuklarla ilgili hiçbir şeyde olduğu gibi kitaplar konusunda da çocukların fikrinin sorulmadığını ifade eden Mevlana İdris, şunları söyledi: "Çocuklar sıradan hayatın dışına çıkmak istiyor, büyükler ise onları sıradan okul hayatı içinde formatlamak istiyor. Kitaplar konusunda çocukların fikirleri hiç sorulmuyor. Bizim kitaplardaki nitelik sorununu çözmemiz gerekiyor. Son zamanlarda kitaplardaki psikolog damgalı, psikolojik onaydan geçtiği söylenen kitaplar gerçekten iyi kitaplar mı?"

Yazarken çocuklara öğreten değil, çocuklardan öğrenen bir yazar olduğunu dile getiren İdris, "Yönlendirme yapmayı pek sevmem. Herkesin içinde bir pusulasının olduğunu ve yönünü bulmak isteyenlerin bunu yapabileceğine inanırım. Çocuklarla iletişimim benim için en değerli yönü, biz büyüklerin içinde bulunduğu zavallılığı dolaysız anlama imkanı sunması. Ama çocuklar çocuk kalmıyor, biz onları hızla büyütüyoruz, kendimize benzetiyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tomarzalılar Başkan Büyükkılıç'ı bağrına bastı Tomarzalılar Başkan Büyükkılıç'ı bağrına bastı Mudanya Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor Mudanya Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, Mevlana İdris, Eyüpsultan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:12 6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement