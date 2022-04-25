Ramazan sokağı anaokulunda - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan sokağı anaokulunda

25.04.2022 13:40
Ramazan sokağı anaokulunda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde TBMM'nin açılışını coşkuyla kutlayan anaokulu öğrencileri daha sonra Ramazan Sokağı'nda buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde TBMM'nin açılışını coşkuyla kutlayan anaokulu öğrencileri daha sonra Ramazan Sokağı'nda buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte TBMM'nin açılışını coşkuyla kutlayan Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileri, daha sonra Ramazan Sokağı'nda buluşarak Osmanlı'dan günümüze ulaşan kültürel renkleri yansıttılar.

23 Nisan coşkusunu yaşadılar

Neşeli Boncuklar Sınıfı Öğretmeni Burcu Yıldırım'ın yönetiminde 23 Nisan coşkusunu yaşayan öğrenciler, sahneledikleri oyunla birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyle elde edilen bağımsızlığın önemine vurgu yaptılar. Şarkılar söyleyerek eğlenen çocuklar daha sonra sandalye kapmaca oynadı. Sandalye kapmacayı şampiyon olarak tamamlayan Yusuf Eymen Seçer, madalya ile ödüllendirildi.

Ramazan sokağında eğlendiler

Daha sonra oluşturulan Ramazan Sokağı'nda Osmanlı geleneklerini yansıtan öğrenciler, hazırlanan mutfakta temsili pişirilen yemeklerle sofra hazırlayarak iftar vaktinin girmesini beklediler. Fırıncı, davulcu, Osmanlı Lokmacısı, ev hanımı gibi rollerle Ramazan geleneklerini yansıtan öğrenciler, Osmanlı Şerbeti içerek tarihi değerleri öğrendiler. - ERZURUM

Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda
Ramazan sokağı anaokulunda

YORUMLAR
500
Dünya çocukları TBMM'de Dünya çocukları TBMM'de TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (1) TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (1)

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan sokağı anaokulunda - Son Dakika


Son Dakika
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den müjdeli haber!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan sokağı anaokulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement