Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde Ak Parti'nin Dağıttığı "Yardım Kolisi" Tartışması...
Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde Ak Parti'nin Dağıttığı "Yardım Kolisi" Tartışması...

28.02.2026 10:37  Güncelleme: 11:49
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde AK Parti'nin dağıttığı ramazan yardım kolileri üzerine muhtarların iddiaları ve partinin yalanlamaları kamuoyunu karıştırdı. Muhtar Küçük, yardımların parti üyelik şartına bağlandığını ileri sürdü; AK Parti ise bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

(TRABZON) -Haber: Gençağa KARAFAZLI

Şalpazarı'nda Ramazan yardımları üzerinden başlayan tartışma büyüdü. Kireç Mahallesi Muhtarı Muhammet Küçük, yardımların parti üyeliği şartına bağlandığını öne sürerken; AK Parti ilçe teşkilatı iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından dağıtılan ramazan yardım kolileri ilçeyi karıştırdı. Yardım kolileri ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şalpazarı Kireç Mahallesi Muhtarı Muhammet Küçük, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında dağıtılan kumanya kolisi ve kartından hiçbir muhtarın haberi yoktur. Liste muhtarlıklara gelir, imza karşılığı kart ve koliler teslim edilir. 7 senelik muhtarlığım süresince AK Parti tarafından ne koli ne kart şahsım adına verilmemiştir. AK Parti üyeleri haricinde müracaatlar kabul edilmiyor. Bu olayı Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyacağım."

"Teşkilatımızın itibarını hedef alan açıklamalara müsaade etmeyeceğiz"

Muhtar Küçük'ün bu iddiaları üzerine AK Parti Şalpazarı Kadın Kolları Başkanı Emine Atalar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda muhtarın iddialarının doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kireç Mahallesi muhtarı tarafından kamuoyuna yansıtılan ve teşkilatımızı hedef alan beyanların tamamı gerçeğe aykırı olup açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Teşkilatımıza mahallelerde dağıtılmak üzere herhangi bir yardım TIR'ı ya da koli yardımı gelmemiştir. İlçemizde dağıtımı yapılan yardım kartları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen resmi sosyal yardım çalışması kapsamında ilgili kamu kurumlarının verileri doğrultusunda hazırlanmış ve belediye personeli aracılığıyla vatandaşlara bizzat teslim edilmiştir. Bu süreçte teşkilatımızın isim belirleme veya dağıtım yetkisi bulunduğuna dair iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz beyan ve ithamlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm hukuki ve cezai haklarımız saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli yasal başvuruların yapılacağını, haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ihtaren bildiririz. Hiç kimsenin yürütülen sosyal yardım çalışmalarını ve teşkilatımızın itibarını hedef alan açıklamalar yapmasına müsaade edilmeyecektir."

"AK Parti insanın onurunu ve değerini ayaklar altına almak için mücadele veriyor"

Tartışmaya dahil olan Saadet Partisi Şalpazarı İlçe Başkanı Nusret Özendi ise mevcut yardım sistemini eleştirdi. Özendi, partisinin ilçe başkanlığında, içerisinden ampul ve üye kayıt formu çıktığını belirttiği bir yardım kolisiyle açıklama yaptı. Özendi, şunları söyledi:

"Önümüzde bir yardım kolisi var. Bakalım hayırseverlerimiz neler koymuş. İnanılmaz… İçinde bir ampul ve bir siyasi parti üyelik formu var. Gündemimiz, bu toplumu yardım kolisine muhtaç eden zihniyetin çürümüşlüğü. Her geçen gün 'daha ne yapabiliriz' diye düşünürken bunu da yaptılar."

Biz, Şalpazarı Saadet Partisi İlçe Başkanlığı olarak bizimle iletişime geçen bir üyemizin yardım kartını alabilmek için üye olunması gerektiğini bize bildirdiğini gördük. Bugün bir muhtarımız da sosyal medyada açıkça beyan ederek AK Parti İlçe Başkanlığına başvurarak yardımların üyelik şartı olduğunu dile getirdi. Bu, tarihe not düştü; onurlu ve izzetli bir duruş sergilendi.

Türkiye'nin hükümet verilerine göre her dört kişiden biri yardıma muhtaç. Verilen yardımları gururla ifade ediyorlar. Biz, yardıma muhtaç olmayan ve yardım yapabilecek bir ülke hayal ederken, onlar yardıma muhtaç bir ülkenin sosyal yardımlaşmasını gururla anlatıyor. 3 kuruşluk kartlarla, 3 kuruşluk kumanyalarla insanlara 'ancak üye olursanız destek olabiliriz' mesajı veriyorlar. Bu parti, insanın onurunu ve değerini ayaklar altına almak için mücadele veriyor."

Kaynak: ANKA

