Randevu Sorununa Dikkat!

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Hastaların üç hafta beklemesi günümüz şartlarına göre makul bir süre. Üç ay, beş ay randevu bulamayan insanlar var. Tabii ki olmaması gerekir. İnsanların kesinlikle bir gün sonraya bile randevu almadan sağlık hizmetinden yararlanması gerekir ama dediğim gibi önce bu sistemden vazgeçilmeli" diye konuştu.

SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık sağlık sisteminde yaşanan randevu sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların uzun süre randevu bulamadıklarına dikkat çeken Çalık, şöyle konuştu:

"İnsanlar randevu alma noktasında zorluk yaşıyor. Aslında bu yıllardır süregelen bir problem. Sağlıkta dönüşüm sisteminin dayatıldığı gün başladı bu sıkıntı. Çünkü birinci basamak sağlık hizmetleri olduğu gibi kapatıldı. Sağlık ocaklarımız da verilen hizmetler de kapatıldı. İnsanların birinci basamaktan alamadıkları sağlık hizmetini direk ikinci ve üçüncü basamaktan almak zorunda kalmalarından dolayı birikim oldu. Bu da hastaların zamanla randevu alamaz hale gelmelerine sebep oldu. Umarım, bu sistemden bir an önce geri dönülür ve hastalarımız rahatça randevu alır hale gelir.

"Bu sistemden vazgeçilmeli"

Hastaların üç hafta beklemesi günümüz şartlarına göre makul bir süre. Üç ay, beş ay randevu bulamayan insanlar var. Hatta benim başıma üç ay önce bir olay geldi. Parmağımda bir problem vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildim. Parmağımda kasılma başlamıştı. Oradaki doktor 'ameliyat için çok gecikmişsin' dedi. Raporları istedi benden ve ben de sonuçları getirdim. 'Biz 5 yıla randevu veriyoruz' dedi. Şaka gibi. İki, üç hafta bunların karşısında makul bir süre. Tabii ki olmaması gerekir. İnsanların kesinlikle bir gün sonraya bile randevu almadan sağlık hizmetinden yararlanması gerekir ama dediğim gibi önce bu sistemden vazgeçilmeli. Ondan sonra daha güzel koşullarda sağlık hizmeti alabilmeleri gerekiyor."