Ras Laffan'da Gizemli Cisim Isabet Etti

Uluslararası deniz ticareti güvenliği konusundaki endişeler sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), bu kez Katar'ın Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini duyurdu. Tüm mürettebatın güvende olduğu aktarılarak, "Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi. Saldırı şüphesine yol açan son olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

BAE açıklarındaki gemiye isabet eden cisim yangına neden olmuştu

UKMTO'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı kaydedilmişti. - DOHA