Ras Laffan'da Gizemli Cisim Isabet Etti - Son Dakika
Ras Laffan'da Gizemli Cisim Isabet Etti

19.03.2026 08:21
UKMTO, Katar açıklarında bir gemiye bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini duyurdu, mürettebat güvende.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Katar'ın Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini duyurdu.

Uluslararası deniz ticareti güvenliği konusundaki endişeler sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), bu kez Katar'ın Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini duyurdu. Tüm mürettebatın güvende olduğu aktarılarak, "Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi. Saldırı şüphesine yol açan son olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

BAE açıklarındaki gemiye isabet eden cisim yangına neden olmuştu

UKMTO'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı kaydedilmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, Olaylar, Yerel, Doha, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ras Laffan'da Gizemli Cisim Isabet Etti - Son Dakika

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
SON DAKİKA: Ras Laffan'da Gizemli Cisim Isabet Etti - Son Dakika
