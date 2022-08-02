Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü'den Yılmaz Özdil'e suç duyurusu - Son Dakika
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Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü'den Yılmaz Özdil'e suç duyurusu

02.08.2022 23:04
Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü'den Yılmaz Özdil'e suç duyurusu

Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Süleyman Göncü, mail üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü'den Yılmaz Özdil'e suç duyurusu

ESKİŞEHİR - Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Süleyman Göncü, mail üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, 22 temmuz tarihinde 28 Şubat hakkında bir yazı kaleme aldı. Gazetede yayımlanan yazıya birtakım eleştirilerde bulunan Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Süleyman Göncü, konuyla alakalı olarak mail üzerinden Özdil'e cevap yazdı. Konu hakkında bir süre Özdil ile yazışma gerçekleştiren Göncü, Özdil'den gelen bir cevapta hakaretle karşılaştığını iddia etti. Karşılaştığı hakaretle şaşkınlık yaşayan Göncü, suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bu çerçevede Eskişehir Adliyesine gelen Göncü, avukatı aracılığıyla hazırladığı dilekçeyi savcılığa verdi.

"Sosyal medya aracılığıyla hakaret davası açacağım"

Yaşanan süreci ve yazışmaları gazetecilere anlatan Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü, "22 Temmuz'da Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazetenin son sayfasına tam sayfa 28 Şubat generalleriyle ilgili bir makale yazdı. Bizler de 28 Şubat dönemlerinde, 28 Şubat cuntasının silahlı kuvvetlerden uzaklaştırdığı askerler olarak bu yazıya eleştirel bir cevap yazdım. Cevabıma hakaretle cevap verdi. Ben hakaretine ikinci kez mail yolluyla bir eleştiri daha yapınca bu sefer hakaret ve küfür ederek, sinkaflı cümleler kullanarak şahsıma cevap vermiştir. Sosyal medya aracılığıyla hakaret davası açacağım. Bugün suç duyurusunda bulunuyorum akabinde de gelişmeleri takip edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yılmaz Özdil, 28 Şubat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Göncü'den Yılmaz Özdil'e suç duyurusu - Son Dakika

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