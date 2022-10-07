Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu - Son Dakika
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Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu

07.10.2022 18:30

Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden olduORDU Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu

ORDU Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yerine getirdikleri esnada refüjde gördükleri bir valizden şüphelendi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, fiziki kontrol yaptıktan sonra fünye yardımı ile valizi patlattı. Valiz boş çıkarken, daha sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Altınordu, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu - Son Dakika

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