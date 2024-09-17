Rehber Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak - Son Dakika
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Rehber Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak

Rehber Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali\'nde Prömiyer Yapacak

Esenler Film Günleri'nde yapım destek ödülüne layık görülen 'Rehber' filminin Türkiye prömiyeri, 5-12 Ekim tarihlerinde Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşecek. Film, oğlunun ölümü sonrası memleketine dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

17.09.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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3. Esenler Film Günleri kapsamında yapım destek ödülüne layık görülen "Rehber" filminin Türkiye prömiyeri, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşecek. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Mert Erez, "Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birinde en iyi filmler arasında yer almak bizi gururlandırdı" dedi.

Esenler Belediyesi'nin 3. Esenler Film Günleri kapsamında ödüle layık gördüğü "Rehber" adlı kısa filmin Türkiye prömiyeri, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşecek. 5-12 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak festivalde ilk kez seyirciyle buluşacak film, oğlunun ölümü nedeniyle yıllar sonra memleketine dönen bir adamın hikayesini ele alıyor. Mert Erez'in yazıp yönettiği filmde Murat Kılıç, Damla Sönmez, Berkay Şanveren, Meltem Berber, Kemal Burak Alper, Nebil Sayın, Sercan Gülbahar, Ayça Bozkurt Atioğlu, Burak Özbaykuş gibi isimler yer alıyor.

Başarılıyla döneceğimize inanıyoruz

Rehber'in Türkiye prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapmaktan ötürü hayli mutlu olduğunu dile getiren Erez, "Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birinde en iyi filmler arasında yer almak bizi gururlandırdı. Önümüzde yurt dışı ve yurt içi başka festivaller de var. Bu festivallerden de başarıyla döneceğimize inanıyoruz. Rehber'in yurt dışı festivallerinde de ülkemizin sinemasını başarıyla temsil etmesini diliyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmimize henüz senaryo aşamasında ödül vererek yapım desteği sağlayan Esenler Film Günleri'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Esenler Film Günleri'nin verdiği desteği oldukça önemli buluyorum. Kısa film yapmanın zorlaştığı bir dönemde verilen destekler bizlerin işini gerçekten kolaylaştırıyor. Bu nedenle, Esenler Film Günleri'nin de yıllarca devam etmesini diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rehber Filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak - Son Dakika

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