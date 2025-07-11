Rektör Adıgüzel\'den TEI Ziyareti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türkiye'nin havacılık motorları alanında öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI)'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Adıgüzel, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ile bir araya geldi. Görüşmede, üniversite-sanayi iş birliği, savunma sanayiine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları ile istihdama katkı sağlayacak ortak projeler ele alındı. Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Adıgüzel'e kapsamlı bilgi verdi.

Rektör Adıgüzel ise bu tür ziyaretlerin, üniversite ile sanayi arasında köprü kuran iş birliklerinin geliştirilmesine, bilgi ve teknoloji temelli projelerin teşvik edilmesine önemli katkılar sunmasını beklediğini belirterek ortak çalışmaların artırılması, öğrencilere staj, araştırma ve kariyer fırsatları sunulması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - ESKİŞEHİR