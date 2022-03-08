Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

08.03.2022 10:31
Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve eşi Demet Turan Aldemir, Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve eşi Demet Turan Aldemir, Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Sağlık Müdür Dr. Osman Açıkgöz'ün açılış konuşması ile başladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumun yapılması ile toplantı sona erdi. - AYDIN

Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

YORUMLAR
500
ADÜ'de 'Ulusal Staj Programı ve Ege Kariyer Fuarı' bilgilendirme toplantısı gerçekleşti ADÜ'de 'Ulusal Staj Programı ve Ege Kariyer Fuarı' bilgilendirme toplantısı gerçekleşti 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' hayata geçiriliyor 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' hayata geçiriliyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Ticaret, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:04:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Aldemir, Kadın Sağlığı eğitim Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement