Rektör Beydemir: "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgeye katkı sağlıyor" - Son Dakika
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Rektör Beydemir: "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgeye katkı sağlıyor"

10.10.2022 14:39
Rektör Beydemir: "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgeye katkı sağlıyor"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Rektör Baydemir, bir takım ziyaretler için Niğde'ye gitti. Niğde temasları sırasında Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'yu ziyaret eden Rektör Beydemir, 2 üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Rektör Beydemir, Rektör Uslu'ya gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bölgemizin dinamiklerini gözeterek iki üniversite iş birliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Rektör Uslu'da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Beydemir'e teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

YORUMLAR
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'VAMPİR' UYARISI YAPAN REKTÖR İSTİFA ETMİŞTİ; YÖK REKTÖR ADAYLIĞI İÇİN İLAN YAYIMLADI 'VAMPİR' UYARISI YAPAN REKTÖR İSTİFA ETMİŞTİ; YÖK REKTÖR ADAYLIĞI İÇİN İLAN YAYIMLADI 'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti; YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı 'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti; YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı
Kaynak: İHA

Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir: 'Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgeye katkı sağlıyor' - Son Dakika

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