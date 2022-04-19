Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
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Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı

19.04.2022 10:34
Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bilecik'te 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bilecik'te 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir yardım derneği tarafından düzenlenen programda Rektör Beydemir'e Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Ramazan ayı ve oruç ibadetinin birlik ve beraberlik ruhunu yaşattığını belirten Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir programda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından çocuklar, palyaço eşliğinde oynayarak gönüllerince eğlendiler. - BİLECİK

Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı
Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı

YORUMLAR
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika


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