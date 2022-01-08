Rektör Çakar'dan, Bolu Valisi'ne ziyaret - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de sağlık ve çevre alanında ihtisaslaşan ve çalışmaları ile dikkat çeken Düzce Üniversitesi, çevre illerle ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti. Düzce Üniversitesi'nin çalışmaları ile çevre ve sağlık alanında yapılanlar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE