Rektör Çakar "Liderin cinsiyeti olmaz" - Son Dakika
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Rektör Çakar "Liderin cinsiyeti olmaz"

31.03.2022 10:43
Rektör Çakar "Liderin cinsiyeti olmaz"

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, liderin cinsiyeti olmadığının altını çizerek hakların, fırsatların ve koşulların eşitliğinin önemine değindi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, liderin cinsiyeti olmadığının altını çizerek hakların, fırsatların ve koşulların eşitliğinin önemine değindi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen "Akademide Başarılı Kadın Yönetici Olmak" başlıklı konferansta, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli, kadın-erkek iş gücü oranında kadınların dezavantajlı bir konumda olduğuna işaret ederek Düzce Üniversitesi'nde bu durumun olumlu olarak ayrıştığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite ile ilgili kısa bilgiler aktardıktan sonra yöneticilik ve liderlik konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Yönetici kavramının idari pozisyonu ve meşru yetkiyi ifade ettiğini dile getiren Rektör Çakar, liderin ise toplumsal kavram olduğunu ve kitleyi yöneten ve yönlendiren kişi olarak tanımlandığını sözlerine ekledi. Yöneticinin meşru yetkiyi, liderinse karizmasını kullandığını belirten Prof. Çakar, toplumda en büyük sorunların, meşru yetkiyle, karizmatik yetkiye sahip kişilerin farklı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yöneticinin astları, liderinse takipçileri olduğuna dikkat çeken Nigar Demircan Çakar; akıl, bilgi, vicdan ve deneyimin liderin en önemli özellikleri olduğunu vurguladı. Liderin cinsiyeti olmadığının altını çizen Çakar, hakların, fırsatların ve koşulların eşitliğinin önemine değinerek, liyakat tabanlı yaklaşımlarda cinsiyet sorunları yaşanmadığı tespitinde bulundu.

Dünyada ve ülkemizde kadınlarla ilgili yapılan araştırmalardan da söz eden Rektör Çakar, kadın liderliğinin 7 sırrını ise; bilgi/iletişim, risk alabilme, özgüven, vizyon/yenilikçilik, vicdan, güven oluşturma ve hukuka bağlılık başlıklarında açıkladı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Rektör Çakar Liderin cinsiyeti olmaz
Rektör Çakar Liderin cinsiyeti olmaz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakar 'Liderin cinsiyeti olmaz' - Son Dakika


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