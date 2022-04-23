Rektör Çomaklı: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' - Son Dakika
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Rektör Çomaklı: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'

23.04.2022 10:15
Rektör Çomaklı: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Özgürlük nefes gibidir, varlığı engellenince anlaşılır. Bireysel özgürlük önemlidir ama ondan daha önemlisi bir milletin özgürlüğüdür. Çünkü millet olabilmek için topyekün soluk alıp vermek, tek yürek olmak, bir damarda atmak gerekir. Vatanın her köşesi işgal edilmiş, mabetlerine girilmiş, her karış toprağı düşman eline geçmişse işte o zaman özgürlük yaşamak kadar elzem, evlat gibi değerli, iman derecesinde anlamlı olur.

Bir millet için en kutsal anlamlara gelen özgürlüğün vücut bulmuş halidir Kurtuluş Savaşı. Bu savaşın en önemli noktası ise özgür iradenin temsil edilebilmesi için TBMM'nin açılmasıdır. 23 Nisan 1920, varlığını tarih sahnesinin tozlu raflarında kalmaktan kurtaran, zafer yolunda en önemli adımlarından birini atan bir milletin dönüm noktasının tarihidir. Bu tarih baharın karakıştan kurtulan tabiata kucak açmasıdır ve çocuklarına kıymet veren bir milletin bayramıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu güzel anlamları ile kutlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize yaşanabilir bir ülkeyi canları pahasına bırakan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' - Son Dakika


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