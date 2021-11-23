Rektör Çomaklı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mukaddes kitabımız "Oku" emri ile başlar. Modern dünyanın hızla gelişen, geleceğin teknolojisini üretmeye niyetlenen, zamanın gerisinde kalmamak için hep ileriye dönük çalışan ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı öğretmenlerimizdir.

Bir ülkenin kalkınmışlık seviyesi, çağdaş bir ülke olma yetisi öncelikle eğittim sisteminin ne kadar başarılı olduğu ile ölçülür. Geçmişin bilgi birikimi ile yeni nesilleri geleceğe hazırlamak hem kutsal bir görev hem de milli bir meseledir. Bu yüzden değil midir ki "Bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz".

Eğitim camiasının çalışanları olarak, hayata hazırladığımız her öğrencinin geleceğe uzanan köklü bir çınarın dalları gibi Türkiye'nin yeni vizyonunda yerini aldığını görmekten dolayı gururlu ve mutluyuz.

Muasır medeniyetler seviyesine ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yılmaz ve yorulmaz bir gayretle çalışan, genç nesilleri "gelecek" olarak emektar elleriyle şekillendiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu dünyadan ayrılan kıymetli öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum." - ERZURUM