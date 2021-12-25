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Rektör Çomaklı, mevkidaşı prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u misafir etti - Son Dakika

Rektör Çomaklı, mevkidaşı prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u misafir etti

25.12.2021 10:07
Rektör Çomaklı, mevkidaşı prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi seçilmesinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi seçilmesinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin sınırlarını aşan bir misyona ve vizyona sahip olduğunu belirterek bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Sadece bulunduğu şehir için değil, bölgesi, ülkesi ve hatta çevre ülkeler için de önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık tecrübesiyle komşu üniversitelere şimdiye kadar her türlü desteği verdiğini hatırlatan Çomaklı, bundan sonra da Araştırma Üniversitesi unvanıyla gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretinden dolayı mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Kendisinin de Rektör olmadan önce Atatürk Üniversitesi mensubu olduğunu ve böylesine önemli bir kurumun parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise kurumlararası iş birliğinin oldukça önemli olduğunu, kalkınmanın birlikte çalışarak ve üreterek ancak mümkün olacağını dile getirerek bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinin bilgi ve tecrübesinden her zaman faydalandıklarını söyledi. Şimdiye kadar birçok projede bir araya gelen iki kurum olduklarını belirten Karabulut, Araştırma Üniversitesi unvanından dolayı Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite mensuplarını tebrik ederek bundan sonraki süreç için başarılar diledi. - ERZURUM

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Ömer Çomaklı, Araştırma, Rektör, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, mevkidaşı prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u misafir etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Çomaklı, mevkidaşı prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u misafir etti - Son Dakika
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