Rektör Dağlı\'dan 23 Nisan mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "23 Nisan 1920, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, "23 Nisan 1920, yurdumuzun dört bir yanını saran işgalcilere karşı verdiği mücadele sonunda aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür" dedi.

23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti:

"En zor şartlarda bile çocuklarımızın yarınlarını düşünen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü Cumhuriyetimize sahip çıkacak çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi onlara verdiği değerin, inancın ve güvenin göstergesidir. Bizler de Ata'mızın izinde dün olduğu bugün de çocuklarımızın özgüvenli, bilgili, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmesi için eğitimlerine ve gelişimlerine destek olmalı, çok çalışmayı ve bilgiyi hayat felsefesi olarak benimsemeleri için çalışmaya devam etmeliyiz."

Prof. Dr. Dağlı, "TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek mesajını sonlandırdı. - GAZİANTEP