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Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

04.12.2021 13:23
Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeğinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve engelli öğrenciler bir araya geldi.

3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeğinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve engelli öğrenciler bir araya geldi. Ardından Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Toplantısı'na katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla akşam yemeğinde engelli öğrencilerle bir araya gelerek Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Toplantısı katıldı. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Engelliler Entegre Yüksek Okulu (EEYO) Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür, Engelli Öğrenciler Birim Müdürü Doç. Dr. Güzin Karasu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur, Engelli Öğrenciler Birim Danışma Kurulu Üyeleri Doç. Dr. İzlem Vural, Öğr. Gör. Ayşe Beral, Öğr. Gör. Mehmet Duranlıoğlu, Engelliler Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Gültekin Güllü, Lojistik İşletme Koordinatörü Erdoğan Çukur ve EEYO öğrencileri katılım gösterdi. Düzenlenen toplantıda, Engelli Öğrenciler Biriminin engelli öğrenciler için yaptığı hizmetler ve çalışmalardan söz edildi.

"Bizler hem okul hem de mesleki yaşamlarınıza rahat devam edebilmeniz için bütün desteğimizi vermeye çalışacağız"

"Anadolu Üniversitesi olarak Türkiye'de alanında öncü çalışmalar yürüten ve dünyaya da model oluşturan EEYO'u, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesinde özel gereksinimli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması konusundaki deneyimimizi tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası boyutta paylaşma yönündeki motivasyonumuz da hep devam edecektir" diyerek toplantının açılış konuşmasın başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi,

"Anadolu Üniversitesi özel bir üniversite çünkü burası anasınıfından, üniversiteye kadar sizin gibi özel öğrencileri barındıran bir eğitim kurumu. Geçtiğimiz haftalarda İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezindeydim. Orada sizlerin minik kardeşleri ile tanıştım. Yeni teknolojiler sayesinde öğrencilerimizle rahat anlaşabildiğimize şahit olduk. Bu sebeple çok mutlu oldum. Yine geçtiğimiz mezuniyet döneminde Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden Serdar Örçen, üniversite ikincisi olarak bizleri çok gururlandırdı. Öğrencimiz Serdar bize bütün engellerin aşılabileceğini, diğer öğrencilerimizden hiçbir farkı olmadığını gösterdi. Sizlerin arasından da Serdar gibi nice başarılı öğrencilerimiz, mesleklerini icra eden başarılı iş insanlarımız, öğretmenlerimiz çıkacak. Bizler de bu süreçte, sizlerin hem okullarınızda iyi bir eğitim almanız, hem de ondan sonraki mesleki yaşamlarınıza çok rahat devam edebilmeniz anlamında bütün desteğimizi vermeye çalışacağız."

"Engelli Öğrenciler Birimi, engelli öğrencilere birçok destek sağlayan bir birimdir"

Engelli Öğrenciler Biriminin tanımı ve çalışma alanlarından bahseden Doç. Dr. Güzin Karasu ise, bu yıl 156 özel gereksinimli öğrencinin Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirtti. Güzin Karasu, "Engelli Öğrenciler Birimi, Anadolu Üniversitesinde örgün öğretime devam eden, ortopedik, işitme ve görme engelli ağırlıklı olmak üzere bütün engelli öğrencilere, akademik, sosyokültürel alanlar başta olmak üzere birçok alanda destek sağlayan bir birimdir. Bu sene, lisans, yüksek lisans ve enstitü düzeyinde 156 özel gereksinimli öğrencimiz üniversitemizde eğitim almaktadır. Bu yılın rakamlarına baktığımız zaman özellikle Engelliler Entegre Yüksekokulunda önceki yıllara göre öğrenci sayısında artış olduğunu görmekteyiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Erdal engelli öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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