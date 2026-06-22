Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
22.06.2026 09:30
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle Üniversite Konukevi'nde düzenlenen programda buluştu. Öğrenciler, programda sorularını, görüş ve önerilerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle Üniversite Konukevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını, görüşlerini ve önerilerini doğrudan iletme fırsatı bulduğu programda, üniversitedeki eğitim süreçleri ve öğrencilerin beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Erdal Yılmaz, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut Çetin ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nimetullah Aldemir de katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, uluslararası öğrencilerin üniversite yaşamına uyumu ve eğitim hayatlarında karşılaştıkları konular ele alındı.

Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Üniversite Konukevi'nde düzenlenen programda uluslararası öğrenciler, eğitim süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşma imkanı buldu. Öğrenciler, akademik çalışmalar, sosyal yaşam, kampüs imkanları ve üniversiteye uyum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, öğrencilerle tek tek ilgilenerek onların talep ve beklentilerini dinledi. Programda öğrencilerin kendilerini doğrudan ifade edebilmelerinin önemine dikkat çekilirken, üniversite yönetiminin uluslararası öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

GÜLÇİN: SİZLER GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURAN KARDEŞLERİMİZSİNİZ

Programda öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, uluslararası öğrencilerin üniversite ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi. Gülçin, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin yalnızca eğitim hayatına katkı sunmadığını, aynı zamanda kültürler arası ilişkilerin güçlenmesinde de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Gülçin, "Sizler yalnızca üniversitemizin değil, aynı zamanda ülkeleriniz ile Türkiye arasında gönül köprüleri kuran kardeşlerimizsiniz. Eğitim hayatınız boyunca elde edeceğiniz bilgi ve deneyimlerle ülkelerinize döndüğünüzde bizleri en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLACAK

Rektör Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önem verdiğini belirtti. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Program, öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Buluşmanın, uluslararası öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve öğrencilerin üniversiteye aidiyet duygusunu artırması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Rektör Gülçin uluslararası öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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