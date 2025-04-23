Rektör Hacımüftüoğlu; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Bu anlamlı gün, sadece ulusal egemenliğimizin ilanı değil; aynı zamanda çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin tarihe kazınmış en özel ifadesidir. Çünkü çocuklar, bir milletin geleceği; barışın, umudun ve insanlığın en saf temsilcileridir.

Ancak ne yazık ki bu yıl, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılar, yüreklerimizi sızlatmakta; özellikle Filistinli çocukların savaşın gölgesinde hayata tutunma mücadelesi, bayram sevincimizi buruk bir hale getirmektedir. Tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşama hakkı olduğu gerçeğini bir kez daha yüksek sesle dile getiriyor; savaşların, acıların ve gözyaşlarının olmadığı bir dünya için dayanışmanın, adaletin ve vicdanın egemen olduğu bir gelecek diliyoruz.

Atatürk Üniversitesi olarak, barışın diliyle büyüyen, bilimle aydınlanan, vicdanla hareket eden nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle çocuklarımızın daha adil, daha huzurlu ve daha güzel bir dünyada yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. - ERZURUM