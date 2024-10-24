Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı

Rektör Hacımüftüoğlu\'ndan başsağlığı ve kınama mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısı sonrası başsağlığı ve kınama mesajı yayınladı.

24.10.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısı sonrası başsağlığı ve kınama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu hedef almış olsa da; necip milletimiz, bu tür hain girişimlerle asla yılmamış, her defasında daha güçlü bir şekilde kenetlenmeyi bilmiştir.

Atatürk Üniversitesi olarak bizler, vatanımızın birliği ve ülkemizin geleceği için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Terörün hiçbir türü, ne gençlerimizin aydınlık yarınlarına olan inancımızı ne de ülkemize olan hizmet aşkımızı sarsamayacaktır. Birlik ve beraberliğimizle teröre karşı dimdik duracak, kararlılıkla geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz.

Bu hain saldırının faillerini ve tüm terör eylemlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimizin daima yanında olacağız." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Politika, Güvenlik, Ankara, Rektör, Yerel, Terör, TUSAŞ, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
22:28 TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
21:40 Okan Buruk’tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 16:19:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.