Rektör Hacımüftüoğlu'ndan İş Birliği Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan İş Birliği Ziyaretleri

Rektör Hacımüftüoğlu\'ndan İş Birliği Ziyaretleri

Atatürk Üniversitesi Rektörü, TBMM ve Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na ziyaretlerde bulundu.

08.02.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, istişare kültürünü güçlendirmek ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfında temaslarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TBMM'de Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat'ı ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bilim ve eğitim alanındaki gelişimi için yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alandaki projelerini aktaran Hacımüftüoğlu, üniversitenin gelecekte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar üzerine de bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile devam eden Rektör Hacımüftüoğlu, burada Genel Müdür Bilal Topçu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından TURKTIPSAN'ı da ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hacımüftüoğlu, savunma sanayii ve sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilen projeleri hakkında bilgi alarak üniversitenin bu alanlardaki katkılarını artırmaya yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.

Ziyaretlere ilişkin görüşlerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve akademik gücünü artırmak için kamu kurumları ve stratejik kuruluşlarla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Üniversitenin, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunacak projeler ürettiğini ifade eden Hacımüftüoğlu: "Üniversite olarak hem eğitim hem de araştırma-geliştirme faaliyetlerinde güçlü bir ekosistem oluşturma hedefindeyiz. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerini artırarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, erzurum, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu'ndan İş Birliği Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Hacımüftüoğlu'ndan İş Birliği Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.