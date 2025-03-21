Rektör Hacımüftüoğlu, ramazan coşkusunu öğrencilerle birlikte yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Rektör Hacımüftüoğlu, ramazan coşkusunu öğrencilerle birlikte yaşadı

Rektör Hacımüftüoğlu, ramazan coşkusunu öğrencilerle birlikte yaşadı

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini, geleneksel iftar buluşmaları ile yaşamaya devam ediyor.

21.03.2025 12:07
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Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini, geleneksel iftar buluşmaları ile yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, dekanlar ve birim yöneticileri ile birlikte Merkezi Yemekhanede öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde açılan oruçlarla devam etti. İftar sonrasında konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi atmosferine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilememize vesile olan mübarek bir aydır. Bugün, siz değerli öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere sunulan akademik ve mesleki destekler konusunda da bilgi vererek, özellikle öğrenci değişim programlarının daha aktif hale getirilmesi için atılan adımların altını çizdi. Ayrıca, İŞ-Kur Gençlik Programı kapsamında 1750 öğrencinin iş tecrübesi kazanması için programa dahil edildiğini belirterek, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazırlıklı girmeleri için yeni projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

TÜBİTAK iş birliğiyle Erzurum Milli Teknoloji Atölyesi'nin Atatürk Üniversitesi kampüsüne kazandırıldığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu projenin öğrencilerin bilim ve teknolojiyle daha yakından buluşmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın düzenleneceğini duyurdu.

İftar programı, öğrencilerle yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan'ın bereket ve huzur getirmesi temennisiyle programı noktaladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Hacımüftüoğlu, ramazan coşkusunu öğrencilerle birlikte yaşadı - Son Dakika

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