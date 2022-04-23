Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi

23.04.2022 11:12
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kampüs alanında inşaatı devam eden İlahiyat Fakültesi binasında incelemelerde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kampüs alanında inşaatı devam eden İlahiyat Fakültesi binasında incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, binayı yeni eğitim-öğretim yılında kullanıma açmayı planladıklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli ve yüklenici firma yetkililerinden projede gelinen son durum hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, binayı 2022-2023 eğitim-öğretim yılında fakültenin kullanımına sunmak istediklerini belirtti. İçerisinde; derslikler, sosyal alanlar, personel odaları, seminer salonu ve 190 kişilik konferans salonunun da yer aldığı binanın bölümlerini gezen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, firma yetkililerine ve çalışanlarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BALIKESİR

Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi
Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi

YORUMLAR
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Balıkesir Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Kampüs, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Kuş İlahiyat Fakültesi inşaatını inceledi - Son Dakika


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